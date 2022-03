Sõjaajaloolane: vabad inimesed võitlevad orjadest paremini

Ukraina ajaloolane Yaroslav Hrytsak kirjutab Ukraina väljaandes NV, et ukrainlased võidavad selle sõja, sest ajalugu kinnitab – vabad inimesed võitlevad paremini kui need, kes on sunnitud pimesi liidrile kuuletuma.