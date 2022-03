Hommikusöök

Pikk hommikusöök on üks suur väärtus. Ta võib koosneda kas ühest võileivast ja klaasist veest või olla tohutult rikkalik ja määrida väga palju nõusid, aga kui hommikusöök kestab kaua, siis on tunne, et kõige jaoks on aega, kõik mõtted tulevad ise kohale, ei pea punnitama ega pingutama. Hommikusöögi ära jäämine on suur kaotus, sest siis on tunne, et on kiire ja midagi ei jõua, sõltumata sellest, kui palju tegelikult asjadeks aega on.