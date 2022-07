SÕJAPÄEVIK (147. päev) | Ukraina kindralid kurdavad: ameeriklaste raketisüsteem on nii tõhus, et võinuks saabuda kuid tagasi

Võrreldes pooleteise kuu taguse ajaga on sõjategevus Ukrainas mõnevõrra vähem intensiivne, kuid Donetski oblastis jätkavad okupandid mitmete piirkondade pommitamist. Ukraina kindralstaabi teatel valmistuvad Vene väed ka Bahmuti linna ründamiseks.

Viimastest nädalatest pole Vene vägedel suurt midagi ette näidata. Puudu on laskemoonast, veest ja toidust. Venelased kulutasid palju ressursse Sjevjerodonetski ja Lõssõtšanski vallutamiseks. Vägevat hävitustööd on nende seas teinud ka rindele jõudnud Lääne suurtükiabi, aga sõja kulgu pole see veel muutnud.