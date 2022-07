Sõjapäevik (149. päev) | Viljadiili detailid: Ukraina ja Venemaa allkirju ühelt paberilt ei leia

Rinnetel on seis ikka sama: Luhanski oblasti hõivamise järel ei ole Venemaa suutnud kuigi suuri edusamme teha. Vähehaaval liigutakse edasi, aga samavõrra liigub Ukraina lähemale Hersonile. Jätkuvalt „nopib“ Ukraina HIMARSide abil Vene tagalast moonaladusid ja juhtimispunkte. Nüüdseks on skoor umbes saja peal.

Täna kordas ka Ukraina asekaitseminister Volodõmõr Havrõlov, et Krimm kui Ukrainale kuuluva ala (kuigi annekteeritud) on igati legaalne ja oluline ründeobjekt, nagu ka Vene Föderatsiooni Musta mere laevastik. Kuna nii Venemaa kui ka Ukraina on värskelt lubanud viljalaevu mitte rünnata – näis, kuidas ukrainlaste ähvardused päris ellu rakenduvad.