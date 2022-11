Pereterapeut Mihkelsoni kaasusest: professionaalide hinnang unustati või ei tahetud seda näha

Kuuldavasti on pedofiilia või lähisuhtevägivalla süüdistuse esitamist politseile kasutatud ka selleks, et tekitada kohtuvaidluses segadust, piinlikkust ja laste hooldusvaidluses kindlamalt õigus enda poole saada. On see tõesti nii?

Kahjuks selliseid olukordi on ja olen nendega ka töötanud. Käitumist ajendab taas sarnane muster: inimene on oma emotsioonidega nii ametis, et unustab ekskaasale kätte makstes ära ühised lapsed, kes kannatavad.

Kuidas professionaalid kindlaks teevad, millal on laste väärkohtlemise probleem tõesti olemas?

Alati räägitakse ka lastega. Spetsialistidel on oma meetodid, kuidas nad lastega töötavad ja välja selgitavad, kas neid on väärkoheldud või mitte. Lõpuks annab spetsialist ametliku hinnangu. Näiteks seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral tegelevad teemaga Lastemaja spetsialistid. Ka Marko Mihkelsoni kaasuse puhul