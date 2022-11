„Ibuprofeeni suukaudsete suspensioonide kasutus kasvas tänavu kolmandas kvartalis ligi kolmandiku võrra võrreldes eelmise aasta sama ajaga,“ kinnitas Ravimiameti sisse- ja väljaveo büroo spetsialist Klara Saar. Saar lisas, et nõudlus nendele siirupitele on kasvanud kogu Euroopas. Kuid kuna ravimitootjatel on tarneraskused, on paljudes apteekides lastele antavad siirupid otsas.