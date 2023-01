Advokaat: prokuratuur lasi küberärimehe trellide taha pista paberi alusel, mis ei maksa mitte midagi

Ärimehe teine kaitsja Karl Kask büroost Cobalt mainis, et ameeriklased kahtlustavad Turõginit seoses kahe asjaga. Üks neist on nn Hashflare’i episood, mis on juba aegunud. Teine on Polybus Banki ühisrahastamise episood, mis ei olnud suunatud USA kodanikele ja seetõttu ei kuulu ta Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni alla.