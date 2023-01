SÕJAPÄEVIK (336. päev) | Tankid, tankid, tankid. Sakslaste otsus Leoparde saata teeb rõõmu, ent toob hulga probleeme

Kuna Saksa soomustatud sõidukitele on tavaks panna nimi suurte röövloomade ehk kaslaste maailmast, tulid teise maailmasõja aegsetele Tiigritele ja Pantritele 1960ndatel seltsiks Leopardid. On ilmselge, et Vene propaganda hakkab siit tulenevaid paralleele täiega ära kasutama. Kui tahetakse venemaalastele sisendada tunnet, nagu oleks käimas suur isamaasõda vol. 2, siis Saksa kiskjakassid-tankid Ukraina rinnetel on nagu kingitus. Muidugi olnuks propagandasõja seisukohalt parem, kui Ukrainale oleks saadetud ainult Prantsusmaal ja Suurbritannias toodetud tanke, aga mis selle „oleksiga“ ikka peale hakata. Leopard 2 on Euroopas levinuim tank ja ainult seda saabki märkimisväärsel hulgal Ukrainale tarnida.