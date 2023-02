SÕJAPÄEVIK (362. päev) | Biden Kiievis. Ärevus 24. veebruari ees: Vene armeelt oodatakse edu sõnumit

„Ajalooline. Õigeaegne. Julge.“ Selliste sõnadega iseloomustas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi oma Ameerika Ühendriikide ametivenna Joe Bideni visiiti Kiievisse. Avalikkuse jaoks Biden justkui ilmus äkitsi Kiievi kesklinna. Tegelikkuses plaaniti visiiti range saladuskatte all kuid. Teada oli, et midagi siia kanti USA presidendi administratsioonil plaanis on.