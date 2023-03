EKSPRESSI PODCAST | Isamaa võib olla mängus tagasi ja Reformile valitsuse tegemiseks kasulik

„Nüüd nägime liberaalset lainet,“ kommenteerib Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanik Herman Kelomees Ekspressi podcast'is. Vana n-ö konservatiivne valitsus saaks praegu kokku 41 mandaati. Rahulikuks valitsemiseks vajalik maagiline piir 54 on valgusaastate kaugusel. Isegi matemaatiliselt vajalik 51 on võimatu.

See paneb Reformierakonna omakorda keerulisse olukorda. Keda valida partneriks? Enneolematult laiapõhjalise valitsuse (60 mandaati) saaks Reformierakond kokku panna sotside ja Eesti200-ga. Kuigi erakonnad on maailmavaadetelt lähedased, pole nad kunagi ühtse tiimina koos töötanud. Kuidas Eesti200 siin kaasa mängib? Sotsidega jällegi on oravatega lahkuvas valitsuses üleval mõned lahendamata lahkhelid. Kas neid tahetakse uuesti elustada?

Veel enam aga on küsimus selles, milliseks laseb Reformierakond kujuneda opositsioonil. „See oleks väga elujõuline opositsioon,“ hindab Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. Ta lisab, et poliitiliselt ei pruugi olla tark konservatiivsemat vaadet täielikult valitsemise juurest välja lülitada.

Kas Kaja Kallas peab Eesti200 kogenematust probleemiks? Millised on Isamaa šansid praegu? Mis mõju võib olla sellel, et Seeder Kaja Kallasele eile valimisvõidu puhul ei helistanud? Mis ikkagi juhtus EKRE-ga? Ja viimaks: kuidas peaks ühiskond reageerima vasakpartei edule?

Ekspressi podcasti's on see kord palju värsket poliitikajuttu. Saatejuht on Greete Lehepuu. Podcast on kuulamiseks avatud täispaketi tellijatele.