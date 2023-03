SÕJAPÄEVIK (376. päev) | Ajaleht: Zelenskõi ja Zalužnõi on Bahmuti küsimuses eri meelt. Ametlikult jätkatakse Bahmuti hoidmist

Kas ukrainlased viimaks taanduvad Bahmutist või mitte? Täna tuli hägusaid teateid (CNN) sellest, et mingid üksused justkui taganevat. Samas kohtusid täna ka president Volodõmõr Zelenskõi juures armeejuht Valeri Zalužnõi ja teised sõjaväejuhid. Ametlik teade ütleb, et Bahmuti hoitakse veel ning et see oli riigipea ja militaarjuhtide konsensuslik otsus.