POLIITIKARADAR | Valitsus surus eelnõudega pedaali põrandasse. Aruteluks jääb absurdselt vähe aega

Uue valitsuse poliitika elluviimine on läinud mürinal käima. Poliitfolkloor räägib, et Reformierakonna kunagiselt hallilt kardinalilt Rain Rosimannuselt pärineb taktika, et kõik olulised asjad tuleb koalitsioonil ära teha kohe esimesel aastal. Praegune valitsus võtab seda nii tõsiselt, et enamik suuri asju ja lubadusi tahetakse seaduseks saada juba paari kuuga.