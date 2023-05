Herman Kelomees: rohepoliitika staarid on väärt profid. Nende pendeldamiselt tuleks hoog maha võtta

KLIIMASTREIK: Kliimakriisi pidurdavate muutuste nõudmine ei peaks enam ammu aktivistide rida olema, küsimus on riiklikus hakkamasaamises. Sestap peaks riik ekspertidest kümne küünega kinni hoidma.

Kui guugeldada sõna „pöörduks“, tuleb esmalt vastuseks pikk rida erinevaid füüsilise pöördukse soetamise võimalusi. Sealt edasi tuleb paar YouTube’i linki Anne Veski laulu „Kui ainult pöörduks aeg“ eri versioonidega – see on tempokas kaver Cheri megahitist „If I Could Turn Back Time“.