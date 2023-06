Haruldane pilk kulisside taha: kuidas sanktsioonid Vene oligarhe tõsiselt närvi ajavad

Kuidas aga teavad ajakirjanikud kindlalt väita, et majas, mille omanik on anonüümne ettevõte, elas tõepoolest Putini tütar? Või et see on ostetud Vene oligarhi raha eest? Kuidas käib ajakirjanikel töö suure andmelekkega? Miks oligarhid sageli oma vara varjavad ka siis, kui sanktsioone pole ja kuidas see käib?