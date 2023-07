Haruldast lendoravat on oma silmaga näinud vähesed. Vähe on ka neid, kes on saanud lugeda dokumente, millega lendoravate valdusi Eestis laiendama hakatakse. Need plaanid on esialgu veel salajased, kliimaministeerium on neile viieks aastaks peale löönud asutusesisese kasutamise templi.