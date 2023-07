KRANAAT | Kalamaja elanik automaksust: mida ma nüüd oma 8000eurose parkimiskohaga teen?!

false

Nädala anekdoot Pahane linnakodanik uurib koalitsioonipoliitikult, kelle erakonna eestvedamisel bussipeatus ta kodu juurest kaugemale liigutati. „Mis järgmiseks, panete kohaliku kooli ja postkontori ka kinni?“ Poliitik vastab: „Rahu-rahu. Midagi sellist me küll ei tee. Meil on puhkus praegu.“

Tallinn on selle suve alguses juba autoomanikud orki tõmmanud ja kõik linna tänavad korraga üles kündnud. Aleksander ei saa Kalamajast välja Solarise keskusesse sõita ilma tegemata viieminutilist ringi, mis on tema jaoks katastroof. Kuid nüüd peab arvestama ka peatselt saabuva automaksuga. Ta sõitis Kranaadi toimetuse akna alla, et parklast oma muresid kurta.

„Teate, see kõrgema keskklassi elu ei ole üldse mingi meelakkumine. Kõigepealt kolisin Kalamajja ja kohe esimesel nädalavahetusel avastasin, et mu maja kõrval on juba mitu aastat tegutsenud ööklubi. Loomulikult kirjutan klubist Facebookis „Kalamaja“ grupis sappi,“ selgitab Aleksander, et ta ei saa nädalavahetusel korralikult magadagi, kuna sumedad house-muusika rütmid segavad und.

false

„Ja järgmiseks – kajakad! Kui muusika vait jääb, ärkavad linnud ja pistavad akna all kisama. Kolisin mere äärde, et oleks mõnus jalutada ja päikseloojangut vaadata, aga ma ju ei pea teadma, et linnud sama teha tahavad,“ hüüab Aleksander üle mootorilõrina, kuna auto on töös, et konditsioneer jahutaks teda sel kuumal suvepäeval.

„Ja need maakad – oi, meil on nii vanad autod, et küll me maksud makstud saame. Mingu nemad ka metsa. Nojah, nad juba on,“ asub Aleksander loetlema oma elu keerulisi valikuid. „Nad ei kujuta ette ka, kui palju raha linnas elamisele kulub. Muudkui Wolt, Bolt, Barbie, Oppenheimer, ja niimoodi iga nädal mitu korda.“

Võrklaeva automaksu idee ajas tal kopsu täielikult üle maksa. „Kõik on minu vastu! Ma oleks nagu rahvastepallis viimane püstine liige, keda muudkui loobitakse, aga teate mis, isegi rahvastepall keelati ära, vist.“ Ta vaatab oma uhiuut linnamaasturit härdalt ja poetab pisara. „Keegi ei arvesta sellega, et mulle oli parkimiskoha ostmine kohustuslik ja ma ju ei saa naabritest halvem ja tühja parkimiskohaga olla. Ma lihtsalt pidin liisinguga auto otsa võtma ja nüüd Võrklaev püüdis mu sellega ka võrku.“