SÕJAPÄEVIK (585. päev) | Ukraina lähiaja eesmärk number üks on Tokmaki vabastamine. Sõjaväeluure teatas suurest töövõidust

Ühendkuningriigi kaitseministeerium viitas aga täna, et sõja lõppu ei tule nii pea – vähemalt Kremli hinnangul. Nende viimases luureülevaates kirjutatakse, et ilmselt Venemaa rahandusministeeriumist lekkinud dokumendid näitavad, et riigi kaitse-eelarve kasvab järgmiseks aastaks koguni kuue protsendini SKPst. Seda oleks 68% enam kui tänavu.