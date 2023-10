SÕJAPÄEVIK (589. päev) | Putini veretöö Kupjanskis ja tugev tagala Siberis: vaesed venelased elavad sõja ajal tõesti paremini?

KAS TULEB TUTTAV ETTE? Just niisugusel Eestis ammu unustatud moel koristati mõni päev tagasi kapsaid Novosibirski põldudelt. Ometi on sealse kandi inimesed eluga rahul, sest sõdimise eest makstakse hästi ning see tõstab enesehinnangut.

FOTO: Scanpix