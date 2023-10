SÕJAPÄEVIK (593. päev) | Tõsiasi – Ukraina suurt läbimurret sel aastal ei tule

Maailm muutub üha rahutumaks. Õigus on neil, kes on öelnud, et juba Venemaa alustatud sõda Ukraina pinnal annab diktaatoritele ja terroristlikele režiimidele signaali, et rahvusvahelisel õigusel põhinev kord on põlvist nõtkumas. Et tasub proovida ka jõuga. Pelglikumad vast ootavad, kuidas sõda Ukrainas lõpeb ehk kas Lääne kehtestatud kord ja õigus jäävad peale. Mõni aga ei malda oodata ning proovib kasutada veel selgumata lõpptulemusega olukorda oma kasuks.