Ukraina teeb Venemaa Musta mere laevastiku väljasuitsetamisel Krimmist head tööd ning on saavutamas oma eesmärki. Vladimir Putin ütles miskipärast ise kõigile, kes Läänes Ukraina relvaabi puhul kõhklema on hakanud, mis saab Ukrainast edasi, kui see abi tõesti lõpeb.