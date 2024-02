Noored progressiivid: kasumi teenimine on halb, sest see toob tulu üksikutele inimestele

Paljud mõtlevad ilmselt teie intervjuud lugedes, et te olete mingid woke-noored. Kas olete?

Kätri: Jaa ja ei. Üks kuvand woke-inimesest on keegi, kes räigelt lihtsalt vihkab kõike ja on kogu aeg kibestunud. Meie oleme pigem need woke-inimesed, kes on küll teadlikud, aga me üritame ühiskonda nagu päriselt muuta.