Toompea kõige kuumemas kõlakas küsitakse, et kas sind on juba kutsutud Kaja Kallase „alternatiivsele vastuvõtule“. Nimelt tegevat presidendi vastuvõtul osalemisest loobunud valitsusjuht 24. veebruaril alternatiivse koosviibimise Kadrioru restoranis Tuljak. Tegelikult mingeid kutseid ei jagata, sest peaminister kavatseb sinna einestama minna vaid oma pere ja kõige lähedasematega. Ja see on proua Kallase eraasi, mitte riigi kulul toimuv üritus.