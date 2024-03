SÕJAPÄEVIK (752. päev) | Macron tegi Prantsusmaa punased Ukraina-trikiga nii lolliks, et isegi Le Pen sai särada

Oma rolli peavad leidma nii vasak- kui paremäärmuslased, kes on varem Prantsusmaal Ukraina toetamise suhtes õige kriitilised olnud. Mis on olnud ka lihtne, sest ega keegi teinegi pole Ukrainat suurt toetada tahtnud. Tasub vaid meenutada, et veel 2022. aasta alguses irvitati pidevate Macroni ja Putini kõnede üle.