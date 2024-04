POLIITIKARADAR | Intriig riigikogu juhatuse valimistel: solvunud keskerakondlased jätnuks Ratase napilt ametita

Toompea poliitika on mõneks ajaks varjutanud all-linna uue võimuliidu kokkupanek. Bravuuri on seal nüüd vähemaks jäänud, mis on ka igati ootuspärane. Kõigil neljal parteil laua taga on seda liitu vaja, isegi kui ei tahaks kauplemisvõimalusi väga kergelt käest anda. Tervikuna paistavad parteide soovid läbirääkimiste edenedes liikuvat mõistlikkusele ja reaalsusele lähemale. See on hea uudis. Samamoodi liiguvad reaalsusele lähemale Toompea maksuplaanid, aga see neile küll hea uudis ei ole.