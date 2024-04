SÕJAPÄEVIK (783. PÄEV) | Zelenskõi: meil lõppesid elektrijaama kaitsmiseks mõeldud raketid otsa

Esmaspäeva õhtul sai avalikuks, et USA esindajatekoda spiiker Mike Johnson paneb sel nädalal esindajatekojas hääletusele kauaoodatud Ukraina abipaketi. Pärast kohtumist vabariiklastest seadusandjatega teatas Johnson, et eraldi hääletatakse nii Iisraeli, Ukraina kui ka Taiwani ning teistele liitlastele mõeldud abipaketi üle. Kokku on pakettide väärtus umbes 95 miljardit dollarit, millest Ukraina osa küündiks 60 miljardini.