Avalikkuse foon Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) suunas on olnud peamiselt negatiivne ning kui sai selgeks, et EISA kaela langeb kärpekirves, on see toonud rõõmuhõiskeid. Aga arusaam sellest, kust tegelikult kärbitakse, olnud vigane.