POLIITIKARADAR | Kuidas pensionide külmutamise läbiarvutuste avalikustamisest puhkes kerge paanika

Koalitsioon proovib praegu halbu uudiseid kõigiti vältida. Seega ei kuule me riigi rahaseisu parandamisest just palju. Tähendab – me kuuleme palju ettevalmistavat „jõhkrat“ ja „valusat“ juttu, aga neile sõnadele vastavaid tegusid mitte. Ühtteist aga hakkab paika saama.

Mis on teada? Segaduse vältimiseks tuleb eristada kaht rahandusotsuste komplekti. Esiteks lisaeelarve, mis puudutab 2024. aastat, kus on vaja kokku hoida kuskil 175 miljonit eurot, et mahtuda 3% defitsiidi sisse. Teiseks 2025. aasta eelarvet ja sellega koos 2026.-2029. aasta eelarvestrateegiat, kus on vaja teha väga mahukaid otsuseid nii kulude kui tulude poolel.