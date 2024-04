POLIITIKARADAR | Tallinna-bingo nurkademäng tõi Kõlvarti kukutajatele suure võidu

Nurkademäng volikogus

Keskerakond on avastanud, et salajasel hääletamisel, kus otsustati, kas Jevgeni Ossinovskist saab uus linnapea, märgiti riste kastikestesse nii, et oleks hiljem aru saada, kuidas mingi uue koalitsiooni fraktsioon hääletas. Keskerakond nõuab tühistamist, sest salajasuse printsiipi on nende arvates rikutud.