Üks rühm Jaapani uurijaid, kes on spetsialiseerunud kosmosest tehtud piltide analüüsimisele, jõudis järeldusele, et kogu Siber on tehtud lagedaks uuematest õhutõrjekompleksitest S-300 ja S-400. Ühtekokku olevat sealt ära viidud 105 laskeseadeldist. See tähendab, et Venemaa on Hiina (aga ka Jaapani) suunalt jäetud õhutõrjeta.