SÕJAPÄEVIK (887. päev) | Lähinädalatel, lähinädalatel... Aga mida Ukrainal endiselt pole, on F-16 hävitajad

NO KAUA VÕIB! President Zelenskõi on käinud Ukrainale lubatud lennukeid juba vaatamas ja katsumas, aga Ukrainasse pole ükski neist veel endiselt jõudnud.

Aasta ja enamgi on ukrainlased ja kõik, kes nende võitu sõjas tähtsaks peavad, oodanud, millal jõuavad Ukraina taevasse lääneriikide lubatud hävituslennukid F-16. Kõige levinum tähtaeg selleks on praegune suvi. Aga see on juba oma viimase kolmandiku alguses ja lennukeid veel pole.