SÕJAPÄEVIK (908. päev) | Venemaa vajab Kurskist ukrainlaste tõrjumiseks 20 000 meest, aga kust neid võtta?

Kui eile kirjutasime, et Vene armeel on Kurski oblastis voolava Seimi jõe ületamiseks ja vägede varustamiseks alles ainult üks sild, sest teised langesid ukrainlaste hävitustöö tulemusena, siis täna teatasid Vene sõjablogijad Vladimir Romanov ja Juri Podoljaka, et läinud on ka kolmas ehk viimane sild.