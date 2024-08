SÕJAPÄEVIK (904. päev) | Venemaa ei häbene enam teismelisi rindepõrgusse saata. Afganistanis ja Tšetšeenias nad ju sõdisid!

VAHETUSFOND: Ukraina julgeolekuteenistuse pressibüroolt pärit foto näitab Kurski oblastis võetud Vene sõjavange. Ukraina poole teatel on vangistatute seas ka ajateenijaid.

Venemaa relvajõude vaevab üha suurem meestepõud, uut mobilisatsiooni aga Vladimir Putin ei taha – sel võiksid olla sisepoliitiliselt ebameeldivad tagajärjed. Seetõttu on igati loogiline, et uue kahuriliha otsijate pilk läheb sinna, kust seda võtta on: noorukitest ajateenijatele, kellest osa ei ole veel isegi 20-aastased.