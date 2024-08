SÕJAPÄEVIK (905. päev) | Kurski operatsiooni tulemid: Vene raudtee on halvatud, Lukašenka kutsub rahupiibule

Ukraina tegevus Venemaal Kurski oblastis endiselt jätkub, nii nagu jätkub ka mõistatamine, mis siis ikkagi on selle operatsiooni esmane eesmärk. Ka viimastes „Sõjapäevikutes“ oleme esialgseid kõige laiema vaatega eesmärke kirjeldanud: 1. hoida Vene suurtükivägesid tsiviiltaristut ründamast, 2. lõigata läbi logistikateed, mis võimaldavad venelastel oma vägesid liigutada, 3. näidata Vene sõjalise ja tsiviiljuhtkonna jõuetust, 4. viia sõda Venemaa territooriumile, et see ei oleks venelaste jaoks midagi kauget ja abstraktset.