SÕJAPÄEVIK (909. päev) | Putin käitub nagu Stalin. Kui Venemaal juhtub midagi halba, poeb diktaator peitu

Kui viimane istus Natsi-Saksamaa sissetungi pingeliseimatel kuudel peidus oma suvilas ning temaga oli raske ühendust saada isegi lähimatel kaasvõitlejatel, siis ka Putini puhul on viimastel aastatel joonistunud välja muster, et kui Venemaal on midagi väga halvasti, on diktaator olukorra aktiivselt lahendamise asemel hoopis peidus.