SÕJAPÄEVIK (911. päev) | Ukraina armee suur mure: mobiliseeritud mehed ei lase vaenlast ja loovutavad positsioone

USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) kirjutab oma päevaülevaates, et Kreml on lasknud nüüd käiku keeruka PR-kampaania, mille eesmärk on põhjendada venelastele, miks Ida-Ukrainas initsiatiivi hoidmine on tähtsam kui võõrvägede riigist välja tõrjumine.