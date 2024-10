SÕJAPÄEVIK (963. päev) | Mis saab, kui Pokrovski linn venelastele langeb? „Ilma terasetehasteta sureb Ukraina majandus“

ÕHURÜNNAKU EEL: Ukraina rahvuskaardi 15. brigaadi „Kara-Dag“ kaitseväelased kinnitavad suure lahingudrooni külge lõhkekehi, et saata lennumasin Pokrovski lähedal Vene positsioone hävitama. Pilt on tehtud selle nädala kolmapäeval

Kogu tänavuse aasta on Vene armee Ida-Ukrainas peale surunud, liikunud tasapisi edasi ja võtnud ära varemeväljadeks muudetud asulaid, mida ukrainlased ei pidanud mõttekaks rohkem kaitsta. Aasta algul oli see Avdijivka, viimati Vuhledar, lahingud käivad Toretskis ja venelaste silmapiiril on Pokrovsk.