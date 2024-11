Eero Merilind: me ei tohi tervishoiuteenuste korraldamatuse tõttu kaotada inimelusid

LABORITEST EI ANNA TÄIT PILTI: Peama tugevdama esmatasandi arstiabi ning meenutama inimestele, et tervisemure korral alusta arstist ja konsulteeri arstiga tulemuste osas, et vältida valekindlust.

Kui meil on kõht tühi, siis läheme poodi ja ostame süüa või läheme kohvikusse-restorani ning oleme kindlad, et saame sealt korralikku toitu. Kui aga asi puudutab terviseprobleeme, siis kuidas saab 21. sajandil juhtuda, et meile pakutakse terviseteenuse pähe hallitanud leiba, mis ei paku tegelikku kaitset ega lahendust, vaid hoopis paneb inimesi oma tervisest valesti arvama.