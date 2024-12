Söötsime tehisarule Ekspressi tänavused menulood. Ta kirjutas neist 7 laulu

„Mind ei huvitanud üldse teade, et nad need lood just sedasi tegid.

Uue tehnoloogia kasutamine on ju igati normaalne! Mõnel ajal pahandati, et kas teiste muusika sämplimine on ikka okei. Seadus ütles: ei! Aga lood ilmusid ikka. Siis pahandati, kas lauluhääle moondamine Auto-Tune’i programmi abil on eetiline – nagu tegi Cher, nagu tegi Lil Wayne. Väikene mühin ja kõik teised hakkasid seda tegema.