Kõikjalt kärpiv ERR maksis juhatusele üle 40 000 euro preemiat

Eelarvemuudatusest nähtub, et enam kui 40 000 euro suurune summa on määratud lisanduma juhatuse eelarvereale. Täpselt sama summa on samal ajal ära võetud üldosakonna realt „üldkulud ja reserv“. Ühe juhatuseliikme kohta teeb see preemia suuruseks keskmiselt 8703 eurot.