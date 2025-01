SÕJAPÄEVIK (1073. päev) | Vastutus Ukraina rahu eest lükati Trumpi õlule. Paraku on Euroopa sellega rahul

„Esiteks lubage öelda, et me arvame, et see, mida Putin tegi, oli kohutav. Sissetungimine teise riiki, julmused, mida ta on korda saatnud – ta tegi kohutavaid asju,“ tõdes Rubio. „Ukraina on langenud sada aastat tagasi, energiataristu on hävitatud. Keegi peab maksma kõige selle taastamise eest. Ja kui palju ukrainlasi on lahkunud ning elavad nüüd teistes riikides? Nad ei pruugi kunagi naasta.“