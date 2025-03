POLIITIKARADAR | Oravate häda. Vaja on uut võimuliitu või uut koalitsioonilepet

Võimuliidul on keerulised ajad. Kõik teadsid, et praegune kolmikliit sisaldab maailmavaateliselt erinevaid erakondi ja et mõnes küsimuses on vaated risti vastupidised. Aga maailmaareenil on sündmused toimunud nii kiiresti, et erimeelsuste sirgekstriikimine võtab lihtsalt liiga kaua aega. Kannatust enam ei ole, aega ka mitte, sest ka kohalike volikogude valimised lähenevad.