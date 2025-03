POLIITIKARADAR | Valitsuse lagunemise põhjus pole sotsid. See on Isamaa

Nüüd on see siis tehtud ja esimesed emotsioonid ka üle elatud. Nagu igasugune remont, tõi ka Reformierakonna valitsusvärskendus välja selles osalejate erinevaid omadusi, nii häid kui halbu. Nägime paari väga halba kaotajat, nägime riskijulgust, nägime neid, kes teevad suuri linnu vaid suuga. Enam Reformierakonnal taganemisteed ei ole, remondi järel peab valitsusmasin hakkama tootma ja see peab olema kõigile mõõdetavalt näha.