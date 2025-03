Muusikateadlane Brigitta Davidjants: J.M.K.E.-s on üksjagu pioneerilaulude parodeerimist

„Ma teadsin, et kirjutan seda mitte-Eesti lugejale, sest raamat ilmus inglise keeles,“ räägib Brigitta. „Tegelikult on seal koos Eesti ja laiemalt Nõukogude Liidu ajalugu ning popkultuuri ajalugu, mis arenes tsensuuri ja piiratud tingimustes. Kui võtame „Külmale maale“ plaadi – ja tegelikult kõik J.M.K.E. plaadid, mulle tundub –, siis need räägivad oma ajast õudselt hästi. Sellel plaadil on ju põhimõtteliselt stalinistlikest kuritegudest stagnatsiooni ja perestroikani välja. Ta vaatab ka tulevikku – seal on anarhistlik-patsifistlik teema –, aga samas ei ole plaat paatoslik, mis mulle üldse peale ei lähe, vaid on ikkagi üsna kriitiline, eneseirooniline ja vaimukas. Ja muusika on super. Analüüsin muusikat, heli, teksti ja panen kõik selle dialoogi ajastuga.“