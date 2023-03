EKSPRESSI ARHIIVIST | Vene kindral, kes pommitas Tallinna: „Mis teha. Mis teha. Mis teha. Sõda on õudne“

Rahapuuduses siplevate Venemaa õhujõudude relvastuses on vaid viisteist Tu-160. Iga lennuki küljele on kirjutatud punaselt tema nimi, nagu näiteks Ilja Muromets Vene bõliinadest tuntud vägilase järgi.

* * *

On raske uskuda, et erukindralpolkovnik Vassili Rešetnikov on 84aastane. Käbe vanamees ei kanna keppi ega prille ja kuuleb selgesti. Hallid juuksed on kammitud hoolikalt üle pea. Tumedal pintsakul helgib rinna kohal kuldne viisnurk.