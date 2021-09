Sihtasutuse SALK juhataja ­Tarmo Jüristo ütleb, et ei hakka Tallinna valimistulemuste ennustust tegema. Andmed pole selleks hetkel piisavalt kvaliteetsed. Paarile märksõnale Jüristo siiski viitab. Kõigepealt: Keskerakond on ajalooliselt nõrgimas seisus. Küsimus on ainult selles, kui nõrgas. „Keskerakond on nõrgem jah,“ ütleb Jüristo, „aga see ei pruugi olla praegu kõige tähtsam asi.“ Jüristo osutab siin Mihhail Kõlvartile, Tallinna linnapea ja Keskerakonna esinumber on isiklikult väga populaarne. Võib-olla isegi populaarsem kui omal ajal Savisaar. Ja võib-olla kaalub Kõlvarti tugevus üles Keskerakonna nõrkuse.

Kõlvarti-nimelist trumpi teavad kõik, nii Keskerakond ise kui konkurendid.