KASVAV TREND | Vaata: Eesti paarid heidavad riided seljast ja teevad vallatuid buduaaripilte

Eesti üks nõutumaid buduaaripiltnikke Kadri Purje ütleb, et tema töö pole pelgalt napis rõivais inimeste pildistamine – see on palju sügavam protsess. Läbi kaamerasilma ei näe Kadri mitte paljast keha, vaid „inimeste õrna hinge“.

Tema juurde ei tule mitte need, kes soovivad endast svingerite tutvumisäppi meelaid fotosid lisada, vaid „väga pikalt koos olnud paarid oma armastust tähistama ja naised oma hinge ravima“. Inimesi igalt elualalt. Talunaistest advokaatide ja tuntud inimesteni.

Teiste seas nõustub Ekspressiga jagama oma pilte Merli ja põhjendab, miks nad seda abikaasa Maidoga tegid. „Julgen väita, et oleme õnnelikus abielus olnud 20 aastat. Meil on neli last. Loomulikult mahub nende aastate sisse igasuguseid perioode