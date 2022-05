SÕJAPÄEVIK (91. päev) | Vene paremäärmuslased: sõda venib

Läheneme järjekindlalt sõja 100. päevale. Mõttekoja ISW andmetel on Vene väed arvatavasti loobunud Ida-Ukrainas oma algsest plaanist Ukraina väeüksused ümber piirata. Selle asemel keskenduvad okupandid Sjevjerodonetski vallutamisele ja väiksemate asulate piiramisele. Muutunud lähenemine toob ISW hinnangul ka tulemusi. Vene väed on viimastel päevadel edasi liikunud rohkem kui tervel eelneval kuul ja Sjevjerodonetski ümbruses on olukord ukrainlaste jaoks väga kriitiliseks muutumas. Samas on selle hinnaks mitme senise liini hülgamine. Näiteks ei korraldata praegu enam operatsioone Izjumi kandis.