Selline on Ukraina valitsuse sõnum neile inimestele, kes on jäänud okupatsioonitsooni – lõunarindele jäävasse Hersoni oblastisse, kus erinevalt idast on edenemas ukrainlased. Asepeaminister Irõna Vereštšuki rahvustelevisioonis lausutud hoiatus ei jäta tõlgendusteks ruumi. Lahkuda tuleb kohe, sest peagi pole ohuks mitte märtsist püsinud Vene vägede ike, vaid ülimalt tõenäoline surm.