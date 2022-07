SÕJAPÄEVIK (153. päev) | Erdoğani „sõbra silmad“. Türgi kritiseerib läänt ja sõbrustab Moskvaga

Sellal kui Türgi teatas, et ostab Iraanilt rohkem naftat ja gaasi, teatas Venemaa riiklik energiafirma Gazprom, et sõlmib Iraaniga 40 miljardi dollari väärtuses lepingu Pärsia lahel nafta- ja gaasiväljade arendamiseks. Mida see tähendab? Et Iraanist saab Venemaa ja Türgi kaubanduslik vahelüli.