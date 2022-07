SÕJAPÄEVIK (151. päev) | Viis kuud lahinguid. Putini „sülg“ Guterrese näol. Ukraina aitaks Moldoval Transnistriast Vene väed välja lüüa

VALELIK RÜNNAK: Odessa linnavalitsuse avaldatud foto Vene raketirünnaku järel tekkinud tulekahju kustutamisest Odessa sadamas. Venelased väidavad, et pihta sai Ukraina sõjalaev, kuid see ei vasta Ukraina teatel tõele.

Täna möödub viis kuud Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukraina vastu. Kui mais Donbassi lahingu kõige verisematel ja raskematel hetkedel tuli pingutada, et Ukraina võidulootust kaugel eemal helkimas näha, on tunda, et nüüd kasvab nii Lääne otsustajate kui ka ühiskondade usk Ukraina edusse taas.